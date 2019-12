Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club qui n'a pas oublié Neymar...

Publié le 27 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

Président de Santos, club formateur de Neymar, José Carlos Peres rêve de rapatrier l'attaquant du PSG.

Santos est un club particulier au Brésil. C'est en effet le club de l'éternel Pelé, légende du football mondial et véritable icône brésilienne. Mais c'est également le club qui a formé et lancé Neymar en professionnel. En 2013, lorsqu'il rejoint le FC Barcelone, Neymar est déjà une star. Depuis, il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire grâce à son transfert au PSG en 2017 contre un chèque de 222M€. Mais José Carlos Peres, président de Santos, rêve toujours d'un retour de l'enfant prodigue.

Santos rêve d'un retour de Neymar