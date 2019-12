Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : L’AS Monaco pense à Rodrigo (Valence)

Publié le 31 décembre 2019 à 10h10 par Alexis Bernard

Avec l’arrivée de Robert Moreno sur le banc de touche, l’AS Monaco s’intéresserait au profil de Rodrigo, l’attaquant du FC Valence.