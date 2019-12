Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : L’AS Monaco sur un joyau espagnol !

Publié le 28 décembre 2019 à 15h20 par Alexis Bernard

En quête de nouveaux talents, l’AS Monaco serait à la poursuite d’un milieu de terrain de 23 ans qui évolue en Liga, du côté de l’Espanyol Barcelone…

En pleine réflexion sur l’avenir de son entraîneur, Leonardo Jardim, l’AS Monaco pense aussi au futur de son futur. Et parmi les talents en devenir surveillés par la Principauté, il y a un garçon qui plaît beaucoup en Espagne. D’après nos sources, il s’agit de Marc Roca (23 ans). Avec sa patte gauche, il sévit du côté de l’Espanyol Barcelone et en équipe d’Espagne espoir, avec laquelle il a disputé (et gagné) le dernier Euro. Courtisé par de grandes écuries européennes comme le Bayern Munich et le Real Madrid, Marc Roca est une proie difficile à chasser pour Monaco. Mais l’intérêt est là.