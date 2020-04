Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger XXL pour Zidane avec ce protégé de Guardiola ?

Publié le 4 avril 2020 à 0h30 par A.C.

Zinedine Zidane aimerait souffler Gabriel Jesus à Pep Guardiola et l’attirer au Real Madrid. Il y a pourtant un autre club européen qui pourrait rafler la mise, pour l’attaquant de Manchester City.

A Madrid, on prépare la révolution. Florentino Pérez souhaite rajeunir l’effectif du Real Madrid et il a déjà commencé, avec Martin Ødegaard, Reinier, Vinicius Jr ou encore Rodrygo et Federico Valverde. Le prochain objectif du président madrilène serait Gabriel Jesus, attaquant de Manchester City qui plairait également à Zinedine Zidane. Pourtant, il y a un autre prestigieux club européen qui monte un plan pour la pépite de Pep Guardiola.

Un échange Gabriel Jesus-Douglas Costa en préparation