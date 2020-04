Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola pour relancer le dossier Kane ?

Publié le 1 avril 2020 à 20h30 par Th.B.

Décidé à profiter de la prochaine session des transferts pour trouver un successeur à Sergio Aguero, Pep Guardiola penserait à Harry Kane et pourrait ainsi contrecarrer les plans du Real Madrid avec l’Anglais.

Bien que Pep Guardiola dispose de Gabriel Jesus comme back-up de Sergio Aguero, l’entraîneur de Manchester City ne semblerait pas enclin à confier la succession du Kun au jeune international brésilien de 22 ans. En effet, pour venir assurer la succession de l’Argentin, Guardiola aurait coché les noms de Mauro Icardi ou encore de Lautaro Martinez à ce jour. Et à en croire les informations divulguées outre-Manche, Pep Guardiola aurait à présent dans son viseur un habitué de la Premier League, en la personne de Harry Kane.

Kane, la piste numéro une de Guardiola pour succéder à Aguero