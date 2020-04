Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'appel du pied de ce joueur de Puel à Zinedine Zidane !

Publié le 5 avril 2020 à 17h30 par La rédaction

Joueur de l’ASSE depuis le 6 août dernier, Miguel Trauco ne se voit pas rester en Ligue 1 jusqu’à la fin de sa carrière. Le latéral péruvien a des ambitions bien plus grandes et il l'a fait savoir.

Arrivé du club de Flamengo l’été dernier, Miguel Trauco a réussi des premiers mois mitigés en Europe. Sous les couleurs de l’ASSE, il compte un but et deux passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans aura le temps de réaliser de plus belles performances car son contrat court jusqu’en juin 2022. Pourtant l’objectif du joueur péruvien n’est pas de s’arrêter à l’ASSE.

« J’aimerais jouer au Real Madrid »