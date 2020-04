Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une bonne nouvelle face à la crise du coronavirus !

Publié le 5 avril 2020 à 17h15 par A.D.

Ce vendredi, Sébastien Bazin a annoncé que la crise provoquée par le coronavirus pouvait priver le PSG du deuxième versement du sponsoring maillot. Le PDG d'Accor a tenu à revenir sur ses propos ce dimanche.

Ce vendredi, Sébastien Bazin a lâché une petite bombe. Selon ses dires, le PSG pouvait être privé d'une partie du versement lié au sponsoring maillot : « Nos versements sont réalisés en deux fois. Donc autant vous dire que le 1er janvier, ça a été payé. Et le 1er juillet, il faut une reprise du championnat, autrement il ne sera probablement pas versé » , a expliqué le PDG d' Accor à BFM TV . Interrogé à nouveau sur le sujet ce dimanche, Sébastien Bazin est totalement revenu sur ses propos.

«Nous avions déjà payé l’intégralité de la saison»