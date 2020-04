Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi risque de perdre un gros chèque à cause du coronavirus !

Publié le 3 avril 2020 à 20h45 par B.C.

Invité de BFM TV ce vendredi soir, le PDG du groupe Accor Sébastien Bazin a expliqué que le montant réservé au PSG dans le cadre du partenariat entre les deux entreprises ne sera « probablement pas versé » si la saison ne reprend pas.

L'épidémie de coronavirus va bouleverser l'économie du football. Alors que les compétitions sont à l'arrêt, les clubs ne peuvent plus compter sur les recettes billetterie pour renflouer leur caisse, mais ce n'est pas tout puisque le montant des droits télés pourrait également être impacté par le covid-19. Et désormais se pose également la question du sponsoring maillot. Les entreprises connaissent des pertes considérables depuis un mois maintenant et ne peuvent plus compter sur les clubs pour leur publicité. Invité de BFM TV ce vendredi, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, a ainsi expliqué que le PSG pourrait en subir les conséquences.

Vers une perte comprise entre 25 et 40M€ pour le PSG ?