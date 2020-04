Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait déjà donné sa réponse à Leonardo pour une prolongation !

Publié le 3 avril 2020 à 19h15 par B.C.

Comme le 10 Sport vous l'a révélé à la fin de l'été dernier, le PSG a rouvert les discussions avec le clan Neymar pour évoquer l'avenir de la star brésilienne. Mais de son côté, Neymar aurait les idées claires concernant une éventuelle prolongation au PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Neymar risque bien d'animer le prochain mercato malgré la crise économique liée au coronavirus. Le FC Barcelone compterait en effet sur la star brésilienne pour renforcer son secteur offensif et semble prêt à tout pour parvenir à ses fins. Seule une prolongation de contrat de Neymar permettrait au PSG de ne pas trembler dans les prochains mois. Selon nos informations, le club et l'entourage du Brésilien ont bien ouvert des discussions, mais aucune offre n'a été formulée au numéro 10. Ce qui ne devrait rien changer à en croire la presse catalane.

Neymar n'imagine pas prolonger au PSG