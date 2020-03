Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indice de taille sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 31 mars 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors qu’un transfert d’Antoine Griezmann est évoqué dans la presse depuis quelques jours, le FC Barcelone lui aurait promis de lui offrir le numéro 7 de Philippe Coutinho dès qu’il aura été vendu par le club culé cet été.

À l’occasion d’un live qui s’est déroulé sur la chaîne Twitch de son équipe Esport, appelée Grizi Esport , Antoine Griezmann confiait récemment aux internautes son désir d’arborer à la fois la tunique blaugrana la saison prochaine et d’avoir son numéro 7 fétiche dans son dos. « J’aimerais récupérer le numéro 7 » . Un message clair adressé à sa direction, qui chercherait à le vendre à en croire les informations divulguées par le journal catalan SPORT . Cependant, il n’en serait rien, et le FC Barcelone semblerait bien déterminé à conserver son numéro 17, l’une de ses recrues phares du dernier mercato estival.

Une promesse du Barça pour relancer l'avenir de Griezmann ?