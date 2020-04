Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé restera, sans prolonger ?

Publié le 7 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Si les chances de voir Kylian Mbappé rester au PSG sont désormais très grandes, celles de le voir prolonger restent incertaines.

Le dossier Mbappé continue. À l’arrêt total à cause de la crise sanitaire mondiale du Coronavirus, le monde du football est totalement chamboulé. L’Euro et les Jeux Olympiques, qui étaient prévus pour cet été, ont été décalés à 2021. Une décision qui a eu de lourdes conséquences sur le monde du ballon rond, et qui pourrait en avoir une du côté du PSG, puisque Kylian Mbappé pourrait décider de rester encore un an de plus du côté de Paris.

Mbappé va rester, sans prolonger

Ainsi, L’Equipe confirmait ce lundi dans leur édition du jour que Kylian Mbappé allait bel et bien rester au PSG. Cependant, le scénario qui se profile serait celui d’un Mbappé qui reste un an de plus, sans prolonger. En effet, Kylian Mbappé souhaite se garantir un avenir sportif radieux, et avait potentiellement décidé d’aller le chercher ailleurs qu’au PSG l’été prochain. Avec le report des grandes compétitions mondiales de l’été, il aurait changé d’avis, cependant l’international français demande des garanties. Régulièrement envoyé au Real Madrid par la presse, le jeune Français pourrait demander au PSG un avenir plus radieux qu’au Real Madrid si les Parisiens veulent le prolonger. Et cela pourrait passer par une prolongation de Neymar et par d’autres renforts lors du mercato parisien. La balle est désormais dans le camp de Leonardo…