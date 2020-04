Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marcelo détiendrait la clé de l'arrivée de Matthijs de Ligt...

Publié le 9 avril 2020 à 15h00 par La rédaction

Arrivé l’été dernier à la Juventus, Matthijs de Ligt serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Pour convaincre la Vieille Dame dans quelques mois, Zinedine Zidane aurait décidé d’inclure un de ses cadres dans la transaction.

Après une saison exceptionnelle du côté de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt a rejoint la Juventus pour 85M€. Après de bonnes prestations du côté de la Vieille Dame pour ses premiers mois dans l’élite, Matthijs de Ligt pourrait s’engager avec le Real Madrid l’été prochain. Zinédine Zidane en aurait fait une priorité et serait prêt à inclure l’un de ses grands piliers pour convaincre la Juventus de laisser partir le défenseur néerlandais.

Tout serait dans les mains de Marcelo !