Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup dur déjà garanti pour cet été !

Publié le 10 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM devrait logiquement chercher à vendre Florian Thauvin l’été prochain, ce dossier ne devrait pas rapporter autant que prévu au club phocéen.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin n’aura donc plus qu’une seule année d’engagement avec son club à l’issue de la saison. Et plutôt que de prendre le risque de voir partir gratuitement le champion du Monde 2018, la direction de l’OM devrait donc chercher à vendre Thauvin cet été. Seulement voilà, alors qu’il a été éloigné des pelouses depuis le mois de septembre dernier, l’ailier de l’OM n’a plus la même valeur que par le passé sur le marché…

Seulement 25-30M€ pour Thauvin ?