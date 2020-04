Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un gros coup au milieu !

Publié le 11 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Déjà actif en coulisses pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo cherche notamment à recruter des joueurs dans l'entrejeu et pourrait bien frapper un gros coup. Le directeur sportif parisien multiplie en effet les pistes. Décryptage.

Un an après son retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo va pouvoir lancer concrètement ses propres dossiers. Et visiblement, le dirigeant brésilien semble bien décidé à renforcer le milieu de terrain du club de la capitale. Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et Ander Herrera, le PSG pourrait accueillir de nouveaux joueurs cet été dans ce secteur de jeu. Cela permettrait ainsi à Marquinhos de revenir définitivement en défense centrale. Dans cette optique, Leonardo ne manque pas d'idées puisque les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Houssem Aouar (OL), comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, circulent avec insistance du côté du PSG. Mais ce n'est pas tout.

Leonardo s'active pour Pjanic et relance Kanté