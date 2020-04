Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC fait le forcing pour ce crack de Tuchel !

Publié le 12 avril 2020 à 10h45 par La rédaction

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, mais également du football français, Adil Aouchiche n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché. Et le LOSC a bien l'intention d'en profiter.

Plus jeune joueur à débuter un match de Ligue 1 avec le maillot du PSG à 17 ans et 46 jours, Adil Aouchiche est l'objet de toutes les convoitises. Auteur d'un Euro U17 sensationnel en 2019 avec neuf buts au compteurs, le jeune parisien avait enchaîné l'année suivante avec un Mondial tout autant réussi puisqu'il a été désigné deuxième meilleur joueur du tournoi. Mais bien qu'il soit très prometteur et considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français, Adil Aouchiche n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Une situation qui attire le regard de nombreux clubs, notamment en Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux sont à l'affût.

Le LOSC ne lâche rien pour Aouchiche