Mercato - PSG : Deux clubs de Ligue 1 tentent de jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 12 avril 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel, Adil Aouchiche pourrait bien tenter l'aventure dans un autre club de Ligue 1. Le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux sont bien à l'affût pour le grand espoir du PSG.

Les années se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a effectivement vu filer de nombreux jeunes avant même la signature de leur premier contrat professionnel, et la menace existe toujours. En effet, bien qu'Antero Henrique s'était lancé dans une grande opération pour faire parapher un contrat à de nombreux jeunes, aujourd'hui, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont toujours dans l'expectative. Les deux grands espoirs du PSG n'ont toujours pas signé en professionnel avec le club formateur et sont donc libres de s'engager avec le club de leur choix pour la saison prochaine. Et tandis que Tanguy Kouassi est régulièrement annoncé dans le viseur des clubs appartenant à Red Bull, Leipzig et Salzbourg, pour Adil Aouchiche, l'optimisme régnait ces dernières semaines. Et pourtant, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 16 décembre, les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais suivent la situation du jeune meneur de jeu avec la plus grande attention.

Bordeaux et Rennes sont bien dans le coup pour Aouchiche