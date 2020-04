Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confronté à un nouveau dossier épineux !

Publié le 13 avril 2020 à 14h15 par A.M.

Déjà contraint de gérer la situation des joueurs dont le contrat prend fin à l'issue de la saison, Leonardo va également rapidement devoir se concentrer sur ceux dont les contrats se terminent en 2021. Comme c'est le cas pour Angel Di Maria.

Leonardo a du pain sur la planche. En effet, cet été le directeur sportif du PSG va devoir gérer la situation des joueurs en fin de contrat. Et ils sont nombreux. Ainsi, Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting sont concernés. Dans la plupart des cas, un départ semble l'option la plus probable. Et ce n'est pas tout puisque Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel. L'été s'annonce donc chaud pour les Parisiens.

Leonardo va devoir gérer le cas Di Maria