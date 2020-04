Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar tente de boucler un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 16 avril 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva a reçu une proposition pour prolonger son contrat d'un an au PSG comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité. Et Neymar n'y est pas étranger.

Dans les prochaines semaines, le cas Thiago Silva va occuper l'esprit de Leonardo. En effet, parmi les joueurs en fin de contrat (Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting), c'est bien évidemment la situation du capitaine du PSG qui est la plus indécise. Le Brésilien n'a jamais caché sa volonté de poursuivre l'aventure au sein d'un club qu'il a rejoint durant l'été 2012. Malgré tout, entre son âge (35 ans) et son salaire très important, Thiago Silva semblait être sur le départ ces derniers. Mais Leonardo, et surtout Neymar, auraient inversé la tendance.

Neymar se mobilise pour Thiago Silva