Mercato - PSG : Cet élément qui confirme que Paris va garder Neymar-Mbappé

Publié le 15 avril 2020 à 22h45 par La rédaction

Il se confirme que Paris n’a absolument pas l’intention de céder Mbappe et Neymar cet été. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que Leonardo axe prioritairement sa stratégie sur le fait de bâtir l’équipe de l’an prochain autour du duo Neymar-Mbappe, ce qui implique que son idée est de prolonger les deux joueurs et pas de les vendre. Sur son compte twitter , le journaliste Abdellah Boulma apporte un élément qui confirme la tendance.

Les choix de recrutement pour cet été

En effet, le journaliste affirme que le Paris Saint-Germain a défini un axe clair pour son recrutement estival visant surtout à rééquilibrer l’effectif avec des joueurs discrets, polyalents et combatifs, des profils comme Pablo Sarabia. En clair, le PSG n’ira pas chercher des joueurs star, mais plutôt des éléments représentant un excellent rapport qualité-prix. Si Paris fait ce choix, c’est qu’il anticipe de ne pas disposer de liquidités pour un gros recrutement, et donc qu’il ne programme pas de vendre Neymar et Mbappe, mais au contraire de les prolonger. Il garde donc sa capacité d’investissement à cet effet…