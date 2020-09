Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a une voie royale pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 30 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone comme le10sport.com vous l’a récemment communiqué, Rayan Aït-Nouri est bel et bien sur le départ selon les propos du président du SCO d’Angers.

À 19 ans, Rayan Aït-Nouri jouit d’une belle réputation en Europe. Ayant fait ses classes au SCO d’Angers où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023, le latéral gauche français a la cote en Angleterre, en Allemagne, et surtout en Espagne. L’Atletico de Madrid et le FC Barcelone, un intérêt qui vous a été révélé par le10sport.com, ont des vues sur Aït-Nouri. Et selon son président, la pépite angevine dispose d’un bon de sortie pour quitter le SCO d’ici la fin du mercato.

« À l’heure à laquelle je vous parle, il est sur le départ »