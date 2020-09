Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît les conditions pour Tiémoué Bakayoko !

Publié le 30 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil de Tiémoué Bakayoko, Leonardo souhaite l’attirer sous la forme d’un prêt avec option d’achat classique. Mais Chelsea, ouvert à l’idée d’un départ de son milieu de terrain, a fixé d’autres conditions au directeur sportif du PSG.

Alors que le PSG attend encore plusieurs renforts d’ici la fin du mercato estival, et notamment au milieu de terrain, Leonardo semble déterminé à attirer Tiémoué Bakayoko. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le profil du joueur de Chelsea ne fait pas l’unanimité au sein du PSG, puisque Thomas Tuchel et l’état-major parisien ne sont pas convaincus par Bakayoko. Et même s’il semble déterminé à recruter l’ancien Monégasque, Leonardo se heurte à plusieurs difficultés dans ce dossier…

Toujours pas d’accord entre Chelsea et le PSG