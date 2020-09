Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur ce dossier chaud de Leonardo…

Publié le 30 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé au PSG, Leonardo appréciant son profil lui qui est en quête de renforts au milieu de terrain, Jorginho n’ira nulle part en l’état actuel des choses selon son agent.

Téléfoot révélait dimanche que le PSG formulait un intérêt pour Jorginho dont l’avenir à Chelsea pourrait s’écrire en pointillés. En effet, Arsenal, qui verrait les dossiers Houssem Aouar et Thomas Partey prendre du plomb dans l’aile, se serait également penché sur le dossier de l’international italien. En ce qui concerne le PSG, un prêt serait privilégié alors que pour Chelsea, ce serait la dernière option, un transfert étant souhaité en priorité. Quoi qu’il en soit, en l’état, Jorginho serait bien parti pour rester à Chelsea au vu du manque de progression de part et d’autres pour une quelconque opération.

« La réalité est que jusqu’à présent, aucune offre officielle n’est arrivée »