Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait un plan B au milieu de terrain !

Publié le 9 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain tout le long du mercato, le PSG a enregistré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha. Si Leonardo a trouvé chaussure à son pied, il avait toutefois prévu un plan B.

Quel long feuilleton que celui du fameux renfort au milieu de terrain du Paris Saint-Germain ! Après avoir vu de nombreux noms passer sur les tablettes de Leonardo, le verdict n’est tombé que dans les dernières heures du mercato. Exit les Dele Alli, Sergej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko ou Marcelo Brozovic. C’est bien Danilo Pereira qui est venu renforcer l’entrejeu parisien, suivi dans la foulée par Rafinha, indésirable au FC Barcelone. En parallèle, le directeur sportif brésilien avait, sans surprise, exploré d’autres pistes, certaines en toute discrétion.

Cristante envisagé