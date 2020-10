Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City ne lâche rien pour Lionel Messi

Publié le 10 octobre 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors qu’il a tenu un discours élogieux envers Lionel Messi au Manchester Evening News, le président des opérations du football de Manchester City en a remis une couche concernant le capitaine du FC Barcelone en fermant pas la porte à un éventuel assaut des Skyblues.

Le FC Barcelone est passé à deux doigts de perdre Lionel Messi cet été. En effet, par le biais de l’envoi d’un burofax, le capitaine du Barça a fait part à ses dirigeants sa volonté de quitter le club culé en exerçant sa clause lui permettant de rompre son contrat de manière unilatérale à chaque fin de saison. Ne parvenant pas à trouver un accord avec sa direction et ne souhaitant nullement régler cela devant les tribunaux, Messi est resté au Barça . Cependant, son départ l’été prochain moment où son contrat arrivera à expiration se profile. Et Manchester City lorgne toujours sur le capitaine du club culé à en croire son président des opérations.

« S’il quitte Barcelone et si Messi devient un sujet de discussion… »