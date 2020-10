Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend position pour le feuilleton Lionel Messi

Publié le 10 octobre 2020 à 20h30 par Th.B.

Bien que son départ n’ait pas eu lieu, cela ne pourrait être que partie remise avec l’intérêt toujours bien présent de Manchester City. Et si Lionel Messi venait à partir du FC Barcelone, Luis Suarez n’y verrait pas vraiment d’inconvénient.

C’était le feuilleton qui a tenu en haleine le monde du football lors de la deuxième quinzaine du mois d’août. Dans la foulée de l’humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (8-2), le FC Barcelone a effectué un grand ménage en interne. Que ce soit au niveau des joueurs ou au sein du staff et de la direction, des changements ont été opérés. Et au cours de cet été catastrophique, Lionel Messi aurait pu quitter son club de toujours. Arrivé en 2000 à la Masia à l’âge de 13 ans, le sextuple Ballon d’or a envoyé un burofax à ses dirigeants afin de leur faire savoir qu’il voulait exercer sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat courant jusqu’en juin 2021. Néanmoins, le club blaugrana est resté de marbre en assurant que ladite clause avait expiré en juin, et qu’il était alors impossible pour le joueur de l’utiliser pour son départ. Refusant d’aller devant les tribunaux, Lionel Messi a pris la décision d’honorer l’ultime année de son contrat. Pour Luis Suarez, le FC Barcelone ne s’est pas montré respectueux dans ce cas de figure.

Qu’il parte ou qu’il reste, Messi prendra la bonne décision pour Suarez

À l’occasion d’une interview accordée à l’émission 90 Minutos d 'ESPN , Luis Suarez est monté au créneau en défendant la position de Lionel Messi. « Ils auraient dû respecter sa décision de partir. Leo est conscient de ce qu'il représente pour Barcelone. Il a donné des choses au club que vous ne pourriez jamais imaginer. Il doit continuer à être le numéro 1, à être le meilleur et à être heureux. (...) En tant qu'ami, je serai heureux si les choses se passent bien pour lui là-bas, mais aussi s'il doit aller dans un autre club ». Un message clair donc adressé aux dirigeants du FC Barcelone qui auraient dû selon lui se montrer plus compréhensifs quant au désir du capitaine du Barça . Néanmoins, au cours du même entretien, le désormais ex-coéquipier de Messi au Barça et nouvel attaquant de l’Atletico de Madrid n’a pas fermé la porte au fait que Messi décide finalement de rester à Barcelone. « Il y a une possibilité que Messi puisse jouer pour un autre club, mais s’il se sent encore heureux et confortable et que de nouveaux dirigeants arrivent, il voudra continuer avec le club ». À quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi pourrait rebondir ailleurs et les options ne manquent pas. Que ce soit le PSG ou Manchester City, les deux clubs devraient faire plus que se renseigner dans les mois à venir. Et la direction des Skyblues n’attend que cela.

