Mercato - PSG : Aouar convaincu de rester à l'OL par Juninho ? Il répond !

Publié le 11 octobre 2020 à 16h15 par A.C.

Houssem Aouar, milieu de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de sa relation avec Juninho.

Après être passé très près d’un départ lors du dernier mercato, avec notamment un intérêt d’Arsenal, du Paris Saint-Germain et de la Juventus, Houssem Aouar est finalement resté à l’OL. Forcément, les Lyonnais s’en frottent les mains... et le joueur ne semble pas mécontent également, comme il l’a tout récemment avoué. « Un regret de rester à l'OL ? Non, honnêtement je suis content, c'est ma ville, c'est mon club donc c'est une immense fierté de représenter ce club et surtout une grande motivation pour faire une très belle saison avec mon équipe » a expliqué Aouar, au micro de Téléfoot .

« Si Aulas m'a convaincu de rester à Lyon ? Entre autres »