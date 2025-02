John Textor : Le nouveau clash... avec ses propres joueurs !

La rédaction

John Textor, président de l'OL, est au centre d’une nouvelle polémique, cette fois avec ses propres joueurs de Botafogo, son autre club brésilien. Après plusieurs changements d’entraîneurs, le vestiaire se plaint de l’instabilité et de la gestion de l’Américain. Les joueurs, frustrés par la situation, espèrent un retour à la normalité avec un nouvel entraîneur permanent.

Au cœur d’un énorme clash avec Nasser Al-Khelaïfi, John Textor, le président de l’OL, est sur tous les fronts. L’homme d’affaires américain commence à subir les foudres de la multipropriété et a également des problèmes avec son club de Botafogo au Brésil. Les joueurs de Botafogo en ont marre de la situation. Après que Carlos Leiria, responsable des moins de 20 ans, ait effectué les sept premières journées du championnat, c’est au tour de Claudio Caçapa de prendre les rênes de l’équipe, mais seulement de manière intérimaire.

Le Qatar quitte Paris, quel avenir pour le PSG ?

➡️ https://t.co/wT3RjbT0re pic.twitter.com/4ADGa8Yyb5 — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

« Nous espérons que les choses s’amélioreront »

Le vestiaire de Botafogo en a marre et demande un coach à John Textor. Les joueurs et les supporters du club brésilien reprochent à l’homme d’affaires de trop délaisser le club au profit de l’OL. Jefferson Savarino, attaquant de Botafogo, déclare : « Bien sûr que cela affecte tout le monde. En fait, je laisse toutes ces choses au conseil d’administration du club, nous essayons de faire de notre mieux sur le terrain, mais nous ne réussissons pas bien. Nous devons attendre l’arrivée d’un entraîneur et maintenant nous avons un intérimaire. Nous espérons que les choses s’amélioreront lors du prochain match. »

Le vestiaire se plaint

Alexander Barboza, défenseur du club brésilien, s’est lui aussi plaint de la situation : « L’entraîneur d’aujourd’hui n’a eu que trois séances d’entraînement avec nous. C’est un entraîneur intérimaire, on ne sait pas s’il restera toute l’année. Les joueurs ont également changé. Il reste 16 joueurs, petit à petit, des renforts arrivent. Beaucoup ne sont pas encore adaptés, cela prend du temps, mais le temps presse, cela nous gêne. On ne peut pas avoir une nouvelle idée, faire ce que veut l’entraîneur. Il est arrivé il y a une semaine. Il est difficile que les choses se passent ainsi. »