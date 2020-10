Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que le Real Madrid devrait se pencher sur le recrutement d’un attaquant à l’été 2021, le débat fait rage sur l’identité de celui-ci. Doit-il être Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland ? Le joueur du PSG tiendrait toujours la corde.

Après un mercato 2020 relativement calme, le Real Madrid devrait repartir à l’attaque dès l’été prochain, avec au moins une arrivée d’ampleur. Si Eduardo Camavinga est fréquemment cité, la Casa Blanca pourrait également se doter d’une nouvelle star en attaque. Et si Kylian Mbappé semble destiné à porter un jour le maillot du champion d’Espagne, Erling Braut Haaland pourrait lui couper l’herbe sous le pied en débarquant dans la capitale espagnole, où le débat fait rage pour savoir lequel des deux doit être enrôlé.

Une longueur d’avance pour Mbappé