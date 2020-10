Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une mauvaise surprise réservée à Karim Benzema ?

Publié le 14 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours en quête de gros renforts pour le Real Madrid, Zinedine Zidane en pincerait pour Erling Haaland, et aurait d’ailleurs un avantage dans ce dossier… Un problèùe à venir pour Karim Benzema ?

« Je ne sais pas jusqu’à quand je jouerai à un grand niveau. J’y vais saison après saison. J’ai un contrat jusqu’en 2022, nous verrons… Après, je laisse toujours la porte de ma maison ouverte à Florentino », indiquait récemment Karim Benzema, laissant donc la porte ouverte à une prolongation de contrat au Real Madrid. Le buteur français, qui a débarqué en 2009 en sein du club merengue, s’y est imposé au fil des années comme un élément incontournable. Pourtant, son avenir au Real Madrid pourrait être assombri par un autre profil XXL…

Le Real Madrid à fond sur Haaland

Comme l’a indiqué Marca mardi, le Real Madrid en pincerait toujours pour Erling Haaland, le jeune phénomène du Borussia Dortmund. Et même si le Norvégien dispose d’une clause libératoire à hauteur de 75M€ l’été prochain, les excellentes relations entre le club allemand et le Real Madrid pourraient permettre à Zidane de rafler la mise plus facilement avec Haaland. Et Benzema verrait alors débarquer un concurrent de taille…