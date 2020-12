Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette pépite !

Publié le 28 décembre 2020 à 7h45 par H.K.

Alors qu’il ne cesse d’épater en défense centrale avec les U17, Nehemiah Fernandez Veliz fait partie des grandes promesses du centre de formation du PSG. Alors que plusieurs prétendants suivraient de près sa situation, le jeune titi parisien souhaiterait s'imposer dans son club…

Les pépites au sein du centre de formation du PSG ne manquent pas. Après les récentes promotions de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche ou encore Kays Ruiz, le club parisien a su montrer que ses titis pouvaient s’imposer au haut niveau. Bien installé en défense centrale avec les U17, Nehemiah Fernandez Veliz aurait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, qui resteraient très attentifs à ses performances. Cependant, son entourage a tenu à envoyer un message très clair à Leonardo, qui se veut rassurant pour tous les supporters du PSG lassés de voir partir les jeunes joueurs prometteurs ailleurs…

« L’objectif est de rentrer dans le projet parisien »