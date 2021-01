Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar affiche un souhait très fort pour son avenir en interne !

Publié le 21 janvier 2021 à 23h15 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar discuterait avec Leonardo pour sa prolongation, et il n’y aurait aucune inquiétude à avoir sur l’issue de ce dossier.

Qu’il est loin le temps où Neymar désirait absolument quitter le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com en juillet dernier, le Brésilien a radicalement changé de position depuis l’été 2019, et son bras de fer pour retourner au FC Barcelone. Désormais heureux à Paris, Neymar s’imagine poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes, et les discussions seraient actuellement en cours pour la prolongation de son bail, courant jusqu’en juin 2022. Tous les feux semblent donc au vert pour que les négociations aboutissent, et un nouveau témoignage confirme la tendance.

« Neymar est très ouvert pour prolonger »