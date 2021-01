Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti poussé vers la sortie par un dossier brûlant de Koeman !

Publié le 30 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman veut s'offrir les services d'Eric Garcia, le FC Barcelone doit dégraisser. Pour cela, le club catalan prévoit notamment de se défaire du salaire d'un Samuel Umtiti placé sur la liste des départs.

Malgré sa détermination sans faille à se refaire une place au FC Barcelone, et dans les plans de Ronald Koeman, Samuel Umtiti voit son avenir se dessiner dans un autre club que le Barça. Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou, le Français a fait son retour dans l'effectif en décembre dernier mais cela ne semble pas suffire pour convaincre les dirigeants barcelonais de le conserver. Et pour cause, ces derniers doivent manœuvrer d'une part avec la volonté de Koeman de s'offrir les services d'Eric Garcia ainsi qu'avec des dettes qui les poussent à se séparer de certains joueurs. Parmi ces derniers se trouvent Samuel Umtiti, qui pourrait être poussé vers la sortie afin de laisser la place à son successeur.

«L'intention pour la saison prochaine est de trouver une issue pour des joueurs comme Umtiti»