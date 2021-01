Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dénouement proche dans le feuilleton Lautaro Martinez ?

Publié le 29 janvier 2021 à 23h30 par A.C.

On devrait bientôt en savoir plus sur la situation de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter très apprécié au FC Barcelone.

Après l’échec de l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas oublié Lautaro Martinez. D'ailleurs, la situation de l’Inter pourrait bien aider les Catalans. Le club milanais est actuellement en plein changement de propriétaire et certains gros noms pourraient être vendus par la nouvelle direction, afin de rééquilibrer les comptes. Lautaro Martinez pourrait en faire partie et du côté du FC Barcelone on semble vouloir se faire trouver prêt, au bon moment.

Lautaro Martinez tout proche de prolonger avec l’Inter