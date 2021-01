Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse claire pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 30 janvier 2021 à 20h10 par A.C.

Saïd Chabane, président du SCO d’Angers, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Angelo Fulgini. Ce dernier fait partie des pistes de Pablo Longoria à l’OM, en cette fin de mercato.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal et Pablo Longoria a un dernier objectif. Le head of football de l’Olympique de Marseille doit en effet trouver un milieu de terrain capable de remplacer Morgan Sanson, qui comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com a rejoint Aston Villa. Ces derniers jours, Longoria semble ainsi avoir activé plusieurs pistes et Foot Mercato a notamment évoqué celle menant à Angelo Fulgini. La Provence a confirmé ces informations, mais a expliqué que le SCO d’Angers aurait repoussé les approches de l’OM, réclamant près de 10M€.

Fulgini ne partira pas

Si l’Olympique de Marseille avait encore quelques espoirs pour Angelo Fulgini, ils ont été douchés ce samedi. Via son compte Twitter, le président du SCO d’Angers a en effet mis fin aux débats concernant Fulgini, en répondant au tweet d’un compte de fan angevin, d’interrogeant sur l’avenir du joueur. « Il ne partira pas » a tout simplement écrit Saïd Chabane, sur le réseau social. Une autre piste au milieu semble également se compromettre pour l’OM, avec le jeune Amine Adli du TFC.