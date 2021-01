Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC tente de jouer un sale tour à Longoria !

Publié le 31 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à foncer sur Amine Adli, l'OM a de la concurrence puisque le LOSC pense également à la pépite de Toulouse.

Il y a urgence. Alors que le mercato d'hiver fermera ses portes lundi soir, André Villas-Boas a affiché sa volonté de voir débarquer un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa. « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver », assurait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Le LOSC également dans le coup pour Adli