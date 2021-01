Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente de s'offrir le «nouveau Modric» !

Publié le 31 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, l'OM aurait transmis une offre au Dynamo Zagreb pour Lovro Majer (23 ans).

« Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver ». André Villas-Boas ne s'en cache pas, il souhaite voir débarquer un milieu de terrain prochainement afin de compenser le départ de Morgan Sanson. Et alors que plusieurs pistes circulent, l'OM semble se tourner vers la Croatie.

Une offre de l'OM pour Lovro Majer ?