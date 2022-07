Mercato - OM : Les aveux de Steven Gerrard sur le départ de Boubacar Kamara

Foot - Mercato - OM

Boubacar Kamara a vécu l’intégralité de sa carrière professionnelle à l’OM avant de plier bagage par le biais de son statut d’agent libre du côté d’Aston Villa. Pour le plus grand bonheur de Steven Gerrard, légende de Liverpool et entraîneur des Villans.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara a fait toutes ses classes à l’Olympique de Marseille. Cependant, et alors qu’il a longtemps été question d’une prolongation de son contrat qui courrait jusqu’au 30 juin dernier, Kamara s’en est allé du côté de Birmingham et d’Aston Villa par le biais de son statut d’agent libre après que Steven Gerrard ait pris le temps de superviser les performances de l’international français au fil de la saison.

Ancien coéquipier de Boubacar Kamara à l’OM et surtout ami du Français, Maxime Lopez révélait courant juin à La Provence ne pas avoir été du tout surpris par la décision de Kamara de plier bagage et de se lancer un challenge ailleurs. « Si je m'attendais à un départ de Kamara ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu'il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d'un cycle. Pour notre vie d'homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m'a dit qu'il parlait un peu mieux anglais qu'avant. Steven Gerrard l'aime beaucoup, Aston Villa est en train de faire un bon mercato ».

"To have this opportunity to work in this environment and live together for a couple of weeks, it gives you the opportunity to not only prepare from a football and technical point of view but it gives you the opportunity to bond and become a stronger group as staff and players."