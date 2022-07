Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pour cet énorme coup sur le mercato, Longoria n'a rien pu faire

Publié le 13 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Longtemps ciblé par l'OM, Axel Witsel s'est finalement engagé avec l'Atletico de Madrid. Un choix largement assumé par le milieu de terrain belge. Présent en conférence de presse, l'ancien joueur du Borussia Dortmund affiche sa joie et son impatience à l'idée de porter le maillot des Colchoneros.

L'une des priorités de l'OM cet été est de trouver un nouveau milieu de terrain afin de remplacer Boubacar Kamara qui s'est engagé avec Aston Villa à l'issue de son contrat. Dans cette optique, plusieurs noms ont circulé à l'image de celui d'Axel Witsel, dont le contrat au Borussia Dortmund arrivait à échéance. Cependant, comme révélé par le10sport.com, le milieu de terrain belge a rapidement vu l'Atletico de Madrid se positionner. Et son choix s'est finalement porté sur le club espagnol avec lequel il s'est engagé pour une saison. Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Axel Witsel a livré les dessous de son choix.

Witsel voulait «rester au plus haut niveau»

« Je voulais rester au plus haut niveau le plus longtemps possible et l'Atlético est un club qui y est. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui », lance l'international belge dans des propos rapportés par AS , avant de se prononcer sur ses premiers pas au sein du club madrilène. « Mes premiers jours se passent bien. L'équipe a de très bons éléments, nous nous entraînons très dur, mais il faut que ce soit comme ça, la pré-saison doit être dure pour être prêt à commencer la compétition. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli, vraiment. Les coéquipiers sont très bons, très gentils avec moi, un accueil chaleureux. Je parle un peu espagnol, ce qui me facilite les choses. Les premiers entraînements ont été difficiles, mais c'est comme ça. C'est un peu différent de ce que nous avons fait à Dortmund, mais jusqu'à présent, ça se passe très bien », ajoute-t-il.

👕 @axelwitsel28 lucirá el 2⃣0⃣ en su espalda 🤩 pic.twitter.com/RCi25iCr4p — Atlético de Madrid (@Atleti) July 13, 2022

Le rôle crucial de Simeone

Dans la suite de sa conférence de presse, Axel Witsel s'est également prononcé sur le rôle de Diego Simeone dans son choix : « Bien sûr, il est l'un des meilleurs au monde. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici. Ces derniers jours, nous nous sommes surtout concentrés sur le physique, je n'ai pas pu m'asseoir et lui parler, nous avons parlé avant mon arrivée et je suis très fier de pouvoir travailler avec lui. Peu importe l'âge que l'on a, à 33 ou 23 ans, on peut toujours apprendre et je vais apprendre avec lui (...) Je me sens très bien. Mon rôle sera le même que dans l'équipe nationale, pivot défensif, un 5, pour équilibrer l'équipe, pour couper les contre-attaques de l'adversaire. Avec la Belgique, c'est un rôle similaire, je pense que ce sera comme ça . » Dans le même temps, Jorge Sampaoli a quitté l'OM, remplacé par Igor Tudor.

Avec Griezmann, Witsel savoure