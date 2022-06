Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Kamara se livre totalement sur son départ du projet McCourt

Publié le 19 juin 2022 à 10h00 par Dan Marciano

Proche de Boubacar Kamara, Maxime Lopez s'est confié longuement sur son départ de l'OM. L'occasion pour lui d'évoquer sa non-prolongation, mais aussi son choix de rejoindre Aston Villa cet été. Un choix loin d'être illogique pour l'actuel milieu de terrain de Sassuolo, qui avait également quitté son club formateur il y a quelques années pour rejoindre une équipe étrangère.

Boubacar Kamara est un cas à part à l'OM. Formé à Marseille, il est l'un des rares à avoir réussi la transition entre le centre de formation et l'équipe première. Très tôt dans sa carrière, il s'est installé comme un titulaire, tout d'abord en défense centrale puis au milieu de terrain. Sa polyvalence a toujours été appréciée par les entraîneurs, qui l'ont dirigé. Actuel coach de l'OM, Jorge Sampaoli espérait certainement compter sur lui la saison prochaine, surtout que se profile la Ligue des champions. Mais malheureusement pour le technicien argentin, Kamara a fait le choix de ne pas prolonger avec son club formateur et de découvrir un nouveau championnat. Courtisé par plusieurs grandes équipes comme l'Atlético, l'international français a finalement privilégié Aston Villa, dirigé par Steven Gerrard. Un choix sur lequel est revenu son grand ami Maxime Lopez.

Transferts - OM : Deux échecs pour Jorge Sampaoli sur le mercato ? https://t.co/06gdwqXUJA pic.twitter.com/GnCR1naGEO — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

« Ce départ va lui faire du bien »

Actuel joueur de Sassuolo, Maxime Lopez ne voit pas d'un mauvais œil son départ de l'OM cet été. « Si je m'attendais à un départ de Kamara ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu'il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d'un cycle. Pour notre vie d'homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m'a dit qu'il parlait un peu mieux anglais qu'avant. Steven Gerrard l'aime beaucoup, Aston Villa est en train de faire un bon mercato » a-t-il déclaré ce dimanche dans un entretien accordé à La Provence.

« Il aurait aimé faire les choses un peu mieux »