Foot - Mercato - OM

OM : Un autre départ en vue après Luan Peres ?

Publié le 30 juillet 2022 à 22h00 par Hugo Ferreira

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de la réserve du FC Barcelone, Konrad de la Fuente n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. S’il a tout de même montré de belles choses en première partie de saison, l’Américain ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable. Blessé durant la seconde moitié de cette campagne, le joueur de 21 ans pourrait être prêté dans les prochaines semaines.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se montre très actif lors de ce mercato estival, et a déjà bouclé l’arrivée de 7 recrues. Une intersaison dans la lignée de la précédente, durant laquelle Pablo Longoria et sa cellule de recrutement avaient déjà employé les grands moyens en complétant 11 signatures, prêts et levées d’option d’achat comprises. Parmi tous ces joueurs se trouvait notamment Konrad de la Fuente, qui évoluait alors avec la réserve du FC Barcelone.

Mercato - OM : Après Gerson, ça clashe encore avec Tudor, un transfert est attendu https://t.co/9vD5pUQxuT pic.twitter.com/lGiFiq3Rqh — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

De la Fuente a été gêné par les blessures

S’il n’a inscrit qu’un seul but et délivré 3 passes décisives en 23 rencontres sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente a montré qu’il sait faire des différences sur son côté gauche. Régulièrement utilisé par Jorge Sampaoli en première partie de saison, bien qu'il n'ai connu que 12 titularisations, l’international américain n’est plus apparu depuis le 24 février 2022 et une rencontre face à Qarabag en UEFA Conférence League. En effet, une blessure au genou l'a éloigné des terrains, puis l’ailier a été contraint de subir une arthroscopie.

Un départ en prêt ?

Et selon Matteo Moretto, Konrad de la Fuente pourrait quitter l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt lors de ce mercato estival. D’après les informations du journaliste, le Real Valladolid est pour le moment l’équipe la mieux placée sur ce dossier. Cependant, l’Américain de 21 ans dispose d’autres prétendants, puisqu’Anderlecht, Burnley, Sassuolo et la Sampdoria s’intéressent également à sa situation.