Mercato - OM : Luan Peres envoie un message après son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 14h15 par Quentin Guiton

Si l’OM réalise un mercato animé, il doit aussi vendre pour renflouer ses caisses. Et Pablo Longoria a d’ailleurs bouclé le transfert du défenseur brésilien Luan Peres vers le Fenerbahçe. Un an seulement après son arrivée, l’ancien joueur de Santos dit déjà adieu à Marseille. Ce dernier a d’ailleurs tenu à s’exprimer une dernière fois aux supporters…

L’OM est en feu sur son mercato estival ! Le club olympien a recruté pas moins de sept joueurs pour renforcer son effectif pour la saison prochaine. Et d’autres arrivées sont encore à prévoir. Mais l’OM doit aussi vendre à tout prix pour renflouer ses caisses, lui qui n'est pas en très bonne posture sur le plan financier.

Peres s’en va déjà

Dans cette optique, l’OM a réussi à boucler la vente de Luan Peres. Le défenseur brésilien rejoint Fenerbahçe dans un transfert avoisinant les 5M€. Un an seulement après son arrivée, l’ancien défenseur de Santos quitte déjà Marseille pour s’offrir un nouveau challenge en Turquie, lui qui a réalisé une bonne saison (50 matchs joués).

"𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁" Avant de s'envoler pour la Turquie, Luan a tenu à adresser un dernier mot au club et ses supporters 💙 pic.twitter.com/ienPFDe5fg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

« Il fait désormais partie de ma vie »