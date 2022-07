Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L'OM annonce un nouveau transfert

Publié le 29 juillet 2022 à 22h15 par Amadou Diawara

Pour renflouer les caisses de l'OM, Pablo Longoria s'active en coulisses depuis plusieurs semaines pour dégraisser l'effectif du nouvel entraineur Igor Tudor. Et ce vendredi soir, le club phocéen a annoncé un nouveau départ. En effet, Luan Peres quitte l'OM après un an et rejoint officiellement Fenerbahçe.

A la peine sur le plan financier, l'OM est contraint de boucler des ventes pour pouvoir recruter comme il le souhaite cet été. Dans cette optique, Pablo Longoria est au travail pour dégraisser l'effectif d'Igor Tudor.

Après 1 saison sous le maillot Olympien, notre défenseur 🇧🇷 quitte Marseille pour le Fenerbahçe.Bonne continuation 𝗟𝘂𝗮𝗻 💙 pic.twitter.com/Y5PVGVOUum — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

Un accord de principe ce jeudi pour le transfert de Luan Peres

Ce jeudi, Pablo Longoria a réussi a boucler un nouveau transfert. En effet, Fenerbahçe a annoncé qu'il avait trouvé un accord de principe avec l'OM pour Luan Peres. Et ce vendredi, c'était au tour du club phocéen de communiquer.

