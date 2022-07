Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour ce départ surprise

Publié le 13 juillet 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Mauro Camoranesi avait débarqué avec Igor Tudor pour être son entraîneur adjoint à l’OM. Cependant, moins d’une semaine après son arrivée, l’Italien a laissé sa place à Hari Vukas. Et contrairement à ce qui a été avancé, à savoir le fait que Camoranesi n’ait été qu’une solution d’intérim, les raisons de son départ seraient tout autre.

Ces dernières heures, il y a eu du mouvement à l’OM, mais pas vraiment sur le marché des transferts. En effet, alors que seuls Samuel Gigot et Isaak Touré ont déposé leurs valises à l’Olympique de Marseille cet été, il y a déjà eu un changement d’entraîneur en raison du départ de Jorge Sampaoli le 1er juillet dernier, remplacé quelques jours par Igor Tudor.

Camoranesi, simple solution intérimaire avant Vukas ?

Sans club depuis son départ de l’Hellas Vérone en mai dernier, le technicien croate avait fait de Mauro Camoranesi son entraîneur adjoint. Néanmoins, mardi, le départ du champion du monde 2006 a été annoncé pour une raison très simple selon Camoranesi comme L’Équipe l’a rapporté. « Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff ». Finalement, bien qu’il fut engagé envers la Fédération croate de football pour la sélection des U17, Hari Vukas a pu être libéré de son contrat pour rejoindre Igor Tudor à l’OM, lui qui a déjà été dans son staff à Galatasaray, à l’Udinese et à Split notamment.

Camoranesi n’aurait pas apprécié sa collaboration avec Tudor et serait reparti de lui-même