Mercato - OM : Les confidences du dernier renfort de Tudor à l'OM

Publié le 12 juillet 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Mauro Camoranesi n’est officiellement plus l’adjoint d’Igor Tudor à la tête de l’effectif de l’OM. Son court passage d’une semaine aurait été prévu par le staff technique marseillais et par l’entraîneur croate et aurait servi de période intérimaire le temps qu’Hari Vukas puisse se libérer de son contrat avec la Fédération croate de football.

Ayant tapé le ballon ensemble à la Juventus lors de leurs carrières professionnelles respectives, Igor Tudor et Mauro Camoranesi se sont retrouvés à l’OM en tant qu’entraîneur, le Croate étant le coach principal et le champion du monde 2006 étant l’un de ses adjoints. Néanmoins, Camoranesi ne fait déjà plus partie du staff technique du successeur de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM.

L’aveu de Camoranesi sur son passage éclair à l’OM

Cependant, ce changement soudain et si précoce ne serait pas une surprise, ni pour l’OM et ni pour Igor Tudor. C’est en effet ce qui a été révélé ces dernières heures. Ce processus aurait été totalement contrôlé à l’OM et Mauro Camoranesi l’avait vu venir comme expliqué à L’Équipe . « Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff ». La Provence a même révélé que la nomination précipitée d’Igor Tudor aurait poussé le technicien croate à faire appel à Mauro Camoranesi le temps que les différentes démarches soient effectuées pour que son futur adjoint puisse se libérer de ses engagements auprès de la Fédération croate de football.

Vukas, adjoint de longue date de Tudor, débarque à l’OM

Dans le staff d’Igor Tudor à l’Udinese, Galatasaray et Split notamment, Hari Vukas va donc travailler de nouveau avec le nouveau coach de l’OM alors qu’il s’était engagé envers la Fédération croate de football pour prendre les rênes des U17 de la Croatie. Avec quelques jours de battement et de discussions, Hari Vukas a été en mesure de trouver un arrangement avec ses supérieurs à la HNS pour rompre son contrat et aller à l’OM. « Je remercie le président Kustić et le haut du HNS pour leur compréhension et leur soutien dans cette décision. C'est vraiment un grand honneur de participer aux travaux des sélections des jeunes croates, et il n'a pas été facile pour moi de prendre une telle décision, mais dans le club j'ai encore la possibilité de travailler au quotidien, et dans l'un des géants du football européen. C'est une opportunité unique dans une carrière d'entraîneur, et c'est pourquoi je remercie la Fédération pour sa compréhension ».

