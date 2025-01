Transferts : Un autre joueur du PSG veut partir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titulaire dans l'effectif de Luis Enrique au début de la saison, Marco Asensio surfait sur une belle dynamique lancée avec l'équipe d'Espagne lors de l'Euro. L'ailier droit, recruté en 2023, avait encore du mal à convaincre au PSG et ces dernières semaines ne jouent pas en sa faveur. Plus dans les plans de jeu de Luis Enrique, l'Espagnol est même poussé vers la sortie et serait prêt à plier bagage.

Très peu présent depuis quelques semaines sur le terrain, Marco Asensio n'est plus dans les plans de Luis Enrique. Le changement est venu de manière assez soudaine pour lui puisque l'attaquant a rétrogradé d'un coup dans la hiérarchie. Les rares miettes laissées par le coach parisien doivent le faire réfléchir à propos de son avenir avec le PSG et il pourrait trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal.

Asensio poussé vers la sortie

Depuis la victoire obtenue face à Toulouse le 22 novembre dernier, Marco Asensio n'a disputé que 18 minutes avec son club, ce qui montre bien qu'il ne fait plus partie des plans de jeu. L'ancien joueur du Real Madrid présentait pourtant de belles qualités au vu de sa grande expérience mais il aura désormais beaucoup de mal à retrouver sa place dans le club de la capitale. Le Parisien évoque même ses envies d'ailleurs et il est attentif aux offres reçues sur le mercato hivernal en ce moment.

Le PSG prépare un nouveau départ

Cette période de mercato hivernal pourrait permettre au PSG de valider le départ de plusieurs joueurs en plus de tenter d'apporter de nouveaux renforts. En effet Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont déjà poussés vers la sortie et sont déjà en train de trouver leur prochain destination. Pour Marco Asensio, on parle pour le moment d'Aston Villa comme le révèle RMC Sport. L'attaquant de 28 ans devrait certainement nous en apprendre plus au cours des prochaines semaines.