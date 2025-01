«Je le voulais à tout prix», l’OM fait un cadeau exceptionnel à De Zerbi !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille pourrait bien avoir déniché en Geronimo Rulli le « meilleur gardien de Ligue 1 » l’été dernier. C’est du moins l’avis partagé par Neal Maupay et Quentin Merlin, ses deux coéquipiers à l’OM. Pas de quoi surprendre Roberto De Zerbi qui s’était pleinement investi dans son recrutement.

Geronimo Rulli (32 ans) est tout bonnement indéboulonnable. Arrivé à la dernière intersaison contre un chèque de 4M€ seulement en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin a mis tout le monde d’accord. Sur Twitch au début du mois de décembre, Neal Maupay était invité à comparer les niveaux de Jordan Pickford, son ancien gardien à Everton, et Rulli qu’il côtoie à l’OM depuis l’été dernier.

« Rulli ou Pickford ? Y’a pas photo, Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort ». Pour Maupay, ça ne fait donc pas un pli.

«Je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1»

Quentin Merlin n’a lui aussi pas caché sa bonne surprise au sujet des performances de Geronimo Rulli. Et notamment après le nul concédé à l’Orange Vélodrome contre le LOSC à la mi-décembre dernier. « Il ne me surprend plus du tout. Dès son premier match avec l’OM, il a arrêté un penalty à Brest. Je ne l’avais jamais côtoyé avant mais je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1. C’est quelqu’un qui travaille énormément à l’entraînement. C’est un grand professionnel. Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas comme ça ».

«Un garçon exceptionnel»

Les éloges de Neal Maupay et de Quentin Merlin envers Geronimo Rulli ne choquent pas du tout Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de l’OM avait fait des pieds et des mains auprès de sa direction pendant le dernier mercato estival pour que l’ancien gardien de Montpellier quitte l’Ajax Amsterdam afin de signer à l’OM. Un cadeau effectué par le président Pablo Longoria et le désormais directeur sportif Medhi Benatia.

« Rulli, je le voulais à tout prix. Il fait un grand championnat, il a la personnalité pour jouer à l'OM. Un garçon exceptionnel. Il était énervé d'avoir encaissé un but dimanche, il a raison. Il a le courage et la personnalité, il lit les actions, il les lance, il a un rendement très élevé ». a confié De Zerbi en conférence de presse dans des propos relayés par Le Phocéen.