Kolo Muani - PSG : Son prochain club est enfin trouvé ?

Recruté par le PSG en 2023 pour 90M€, Randal Kolo Muani n'a pas réussi à s'imposer comme un élément de confiance dans le club de la capitale. Le Français ne fait plus partie des plans de jeu de Luis Enrique et il est donc poussé vers la sortie en cette période de mercato. Manchester United serait déterminé à mettre la main sur l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort.

Engagé jusqu'en 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani ne devrait pas aller au bout de son contrat. L'avant-centre français doit trouver une porte de sortie et malgré ses performances difficiles en club, il suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Europe, à commencer par Manchester United. Les Red Devils sont déterminés à recruter le joueur de 26 ans.

Manchester United fonce sur Kolo Muani

Comme le rapporte le journaliste de Sky Sport Allemagne Florian Plettenberg, Manchester United s'annonce comme un candidat de plus en plus sérieux pour le recrutement de Randal Kolo Muani. Le club de Premier League aurait tenu des discussions très concrètes avec le PSG récemment et les négociations ont commencé.

Kolo Muani vers un prêt ?

N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani n'a pas réussi à s'appuyer sur les performances réalisées en Equipe de France pour s'imposer au PSG. L'homme aux 27 sélections pourrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat pour partir à Manchester United. D'autres grands clubs de Premier League comme Tottenham et Chelsea sont encore dans la boucle, tout comme la Juventus ou l'AC Milan.