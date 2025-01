Mercato - OM : Coup de tonnerre à cause du salaire de Pogba ?

Amadou Diawara

L'OM serait en concurrence avec le Corinthians pour le transfert de Paul Pogba. Et malheureusement pour Pablo Longoria, la Pioche serait ouverte à l'idée de rejoindre le club brésilien. Toutefois, le Corinthians pourrait finalement sortir de la course, et ce, à cause du salaire XXL du milieu de terrain de 31 ans.

De retour à la Juventus lors de l'été 2022, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone. Suspendu pour une durée de quatre ans dans un premier temps, l'international français a finalement vu sa sanction être allégée à 18 mois. Grâce à cette remise de peine, Paul Pogba va pouvoir retrouver la compétition au mois de mars.

Pogba est prêt à signer au Corinthians

Alors que la suspension de Paul Pogba a été réduite, la Juventus a résilié son contrat le 1er décembre. Conscient de la situation de la Pioche, l'OM serait emballé par l'idée de le recruter librement et gratuitement. Toutefois, le Corinthians serait également sur les rangs du Français.

Pogba : Le Corinthians plombé par le gouvernement

Selon les informations d'UOL, le Corinthians rêverait de recruter Paul Pogba. Et malheureusement pour l'OM, l'ancien pensionnaire de la Juventus serait prêt à s'engager en faveur du club brésilien. Toutefois, le Corinthians pourrait finalement être contraint de faire une croix sur Paul Pogba. Pour payer le salaire XXL du milieu de terrain de 31 ans, le Timão compte sur son sponsor Esportes da Sorte. Toutefois, le gouvernement brésilien a refusé la demande du bookmaker de pouvoir opérer dans le pays. De bon augure pour l'OM.