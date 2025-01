Mercato : Le PSG dit adieu à un phénomène !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar est annoncé sur le départ du PSG. Le club de la capitale cherche à se débarrasser du Slovaque et chercherait à mettre la main sur un nouveau défenseur central droit pour le remplacer. Les dirigeants parisiens étaient notamment intéressés par Abdukodir Khusanov, le crack du RC Lens, mais ce dernier devrait vraisemblablement rejoindre Manchester City.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à aller piocher en Ligue 1 pour se renforcer. Le club de la capitale a réussi à recruter Désiré Doué au Stade Rennais, qui, après une période compliquée, semble enfin donner la plénitude de son talent. Avant lui, un autre joueur offensif avait été déniché dans le championnat de France, en la personne de Bradley Barcola, qui était arrivé de l’OL contre environ 50M€.

Le PSG piste Khusanov

Après Désiré Doué et Bradley Barcola, un autre joueur de Ligue 1 a tapé dans l’œil du PSG. Les dirigeants parisiens ont coché le nom d’Abdukodir Khusanov. Ce dernier brille au RC Lens et il est clairement sur le départ cet hiver, malgré le fait qu’il ne soit arrivé dans le nord de la France qu’à l’été 2023. L’Ouzbek serait vu par le club de la capitale comme un remplaçant parfait à Milan Skriniar, qui a de grandes chances de quitter Paris cet hiver. Un retour en Italie est évoqué, ou bien une arrivée à Galatasaray pour le Slovaque.

Khusanov devrait finalement rejoindre Manchester City

Pour le moment, Abdukodir Khusanov est toujours au RC Lens, mais cela ne serait qu’une affaire de jours. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le défenseur est plus que jamais sur le départ, mais pas pour le PSG. En effet, c’est Manchester City qui devrait accueillir le joueur du RC Lens. Ce dernier aurait donné son accord pour rejoindre les Skyblues et Pep Guardiola aurait également donné son feu vert. Le champion de France va donc devoir sans doute se faire une raison et se trouver une nouvelle cible pour renforcer son secteur défensif.