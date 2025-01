Son coéquipier à l’OM l’accuse de corruption !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique fait forte impression à l’OM. Avec déjà 6 buts et 4 passes décisives au compter, le Brésilien a récemment été flashé à près de 37km/h en match. De quoi faire de lui le joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison. Coéquipier de Luis Henrique, Leonardo Balerdi n’a pas manqué d’ironiser sur ce sujet.

Depuis qu’il est revenu à l’OM de son prêt à Botafogo, Luis Henrique est métamorphosé. Le changement est encore plus criant cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ailier brésilien a réalisé des performances incroyables. Un titre honorifique est d’ailleurs revenu à Luis Henrique, celui de joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison. En effet, le joueur de l’OM a été flashé à 36,98km/h.

« Dis moi qui tu as payé »

Sur le ton de l’humour, Leonardo Balerdi a accusé Luis Henrique d’avoir payé pour obtenir une telle distinction. Pour les médias de l’OM, le capitaine olympien a ainsi lâché à propos du Brésilien : « J’ai vu que tu était le joueur le plus rapide de la Ligue 1. Mais dis moi qui tu as payé parce que ce n’est pas possible ça. Je ne te crois pas ».

« Je vais arrêter de me moquer de lui »

Avec ses performances, Luis Henrique a fait taire ses détracteurs. A commencer par Daniel Riolo. Ce dernier expliquait dernièrement sur le joueur de l’OM : « Luis Henrique, je vais arrêter de me moquer de lui, parce que ce qu’il fait commence à être très intéressant ».